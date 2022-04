Roemeense pianist Radu Lupu (76) is overleden, een van de grootsten van zijn generatie

"Met grote droefheid hebben we het overlijden van Radu Lupu, een goede vriend van het festival en een fantastische muzikant, vernomen", zo schreef de organisatie gisteravond op Facebook. "We koesteren voor altijd zijn uitzonderlijke talent om muziek om te zetten in magie." In 1976 won Lupu het muziekconcours van het festival.

Volgens verschillende media overleed de artiest in Lausanne aan de gevolgen van ziekte waarmee hij al langer kampte. In 2018 besloot hij daarom ook om een einde aan zijn carrière te maken en te verhuizen naar Zwitserland.

Lupu werd op 30 november 1945 geboren in Galati, in het oosten van Roemenië. Op zesjarige leeftijd begon hij piano te spelen. Later studeerde hij aan het conservatorium van Boekarest en kreeg zelfs een beurs aan het prestigieuze Tsjaikovski-conservatorium in Moskou. Hij speelde in verschillende Amerikaanse orkesten, waaronder die van Cleveland, Chicago en San Francisco. In 1996 won Lupu een Grammy-award voor de beste instrumentale solo in het klassieke genre.