Rechter zal zélf oorlogsprojectielen van fervent verzamelaar uit Diksmuide onderzoeken bij DOVO

Tijdens het proces werd er gevraagd naar een wapendeskundige om alles te laten onderzoeken, maar dat zou heel veel geld kosten. "Ik heb beslist om met mijn griffie zelf de stukken te gaan onderzoeken, want op basis van de foto's kan ik geen volledig oordeel vormen", vertelde de rechter vandaag zelf tegen Johan en zijn advocaat. De projectielen en munitie liggen opgeslagen in het nationale depot van DOVO in Oud-Heverlee. Maar het is heel uitzonderlijk dat de rechter daarvoor op bezoek komt. Waarschijnlijk zal de rechter daar bijgestaan worden door een expert van DOVO zelf.

Op 13 september wordt verzamelaar Johan dan opnieuw in de rechtbank verwacht. "Ik hoop natuurlijk dat ik mijn collectie terugkrijg. Het is mijn levenswerk. Maar als dat toch niet zou lukken, vraag ik om het zeker niet te vernietigen. Het is dan beter om de collectie te schenken aan bijvoorbeeld het In Flanders Fields Museum", vertelt Johan.