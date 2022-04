Van de Ronde tot de Beker: maak kennis met de klimaatactivist die zich sportevenementen als doelwit kiest

Zelf noemt Wouter Mouton het "licht verstorende acties die mensen moeten herinneren aan de ernst van de klimaat- en milieucrisis". "We gaan er niet komen door de regels te volgen, door te betogen of petities in te dienen", legt de activist uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Dat gebeurt al decennialang en in die tijd is de uitstoot en de daarmee samenhangende temperatuurstijging alleen maar toegenomen."