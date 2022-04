Ruim 1.100 fietsers gewond in het verkeer in Antwerpen, het hoogste cijfer in 10 jaar

Fietsen is niet alleen populairder geworden, mensen rijden ook vaker met elektrische fietsen en steps. Vooral elektrische steps zijn erg populair in de stad. Het aantal ongevallen met zo'n e-step is in één jaar tijd verdubbeld.

"We betreuren de cijfers natuurlijk maar we zijn er niet echt verbaasd over", zegt Renaat Van Hoof van de Fietsersbond. "We begrijpen dat het een hele uitdaging is om het aantal slachtoffers naar beneden te krijgen als het aantal fietsers stijgt. Toch vinden we het te eenvoudig van de overheid om dat als enige reden aan te duiden. We zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat bijkomende maatregelen kunnen worden genomen om het fietsen veiliger te maken. Meer kruispunten conflictvrij maken bijvoorbeeld. De zone 30 kan nog uitgebreid worden en er moet ook meer op toegekeken worden. We willen ook minder zwaar verkeer en autoverkeer in de binnenstad. De meeste ernstige ongevallen waar fietsers bij betrokken zijn, gebeuren met auto's, vrachtwagens of bussen."