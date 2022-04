Rusland wijst 36 Belgische en Nederlandse diplomaten uit als weerwraak voor eerdere uitzettingen van Russen

In ons geval ging het om 21 Russische diplomaten van de ambassade in Brussel en het consulaat in Antwerpen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) hielden die Russen "een gevaar in voor onze veiligheid" en kwam de uitzetting er op vraag van de Staatsveiligheid. De Russen zouden geaccrediteerd geweest zijn als "diplomaten", maar zouden zich in feite bezig gehouden hebben met spionage.