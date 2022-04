Man van twintig doodgeschoten in auto in Sint-Jans-Molenbeek

Het slachtoffer is een 20-jarige man, die werd neergeschoten toen hij in zijn voertuig zat. “De feiten speelden zich rond 20.40 uur af in de Dubois-Thornstraat”, zegt Martin Francois van het Brusselse parket. “De dader is zijn voertuig binnengedrongen en heeft hem neergeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke.” De dader kon vluchten.