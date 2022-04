Slimme camera telt verkeer op kruispunt met fietssnelweg in Zemst

De slimme camera telt niet alleen het aantal fietsers en auto’s, maar brengt ook in beeld of de auto’s de fietsers voorrang verlenen op dit kruispunt. Dat is namelijk de regeling die op het kruispunt geldt. "We willen duidelijk nagaan of het kruispunt gebruikt wordt op de manier waarop het ontworpen is", zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant voor Mobiliteit. "Eventueel kunnen er dan aanpassingen aan de infrastructuur of signalisatie gebeuren. Zo kunnen we de verkeersveiligheid optimaliseren."