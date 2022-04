Tientallen mannen in de rij bij ambassade van Rusland in Ethiopië om te gaan vechten in Oekraïne

In Ethiopië hebben tientallen jongemannen zich verzameld aan de Russische ambassade in de hoofdstad Addis Abeba. Ze staan er te wachten na geruchten over het feit dat Rusland soldaten zou rekruteren om te vechten in de oorlog in Oekraïne. Rusland ontkent dat het soldaten werft: "De Ethiopiërs komen samen aan de ambassade uit solidariteit".