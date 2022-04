Gedetineerden leggen zelf tuin aan in gevangenis van Hasselt: met speeltuigen voor kinderen die op bezoek komen

"We hebben samen met studenten "Groenbeheer" van hogeschool PXL een bevraging gedaan bij de gedetineerden over welk project ze precies wilden", vertelt Paul Dauwe, directeur van de Hasseltse gevangenis. "Een stagiair heeft dan samen met een aantal gedetineerden een heel ontwerp gemaakt. Nu zijn we met de aanleg bezig, ook samen met gedetineerden. Daar kruipt toch wel wat werk in. Er moet gespit en geplant worden. Er moeten speeltuigen geplaatst. Het zal dus nog even duren voor het klaar is, maar we hopen de tuin toch op 1 juni te kunnen openen."