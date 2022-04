Heel zeldzame bijensoort die nest maakt in lege slakkenhuisjes ontdekt in Hoegaarden

"De tweekleurige Slakkenhuisbij is een wilde bijensoort die haar nestjes maakt in lege slakkenhuisjes", vertelt Jef Verhoeven van Natuurpunt. "In ons land zijn er drie soorten slakkenhuisbijen, en deze soort komt vooral voor in Wallonië en zelden of nooit in Vlaanderen. De laatste keer dat de tweekleurige Slakkenhuisbij is waargenomen, dateert al van de jaren vijftig en dat was in het zuiden van het Brussels gewest. Maar in Vlaanderen is het de eerste keer dat deze soort opduikt", zegt Jef Verhoeven nog.