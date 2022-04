Vandaag opent het Belgisch paviljoen in Venetië, maar is dat nu echt de jackpot voor kunstenaars?

“Ik ben ervan overtuigd dat zo’n inzending veel impact heeft, de Belgische paviljoenen zijn altijd heel goed ingevuld”, vertelt de directeur-generaal van BOZAR, Sophie Lauwers. “Ik herinner mij dat ik heel veel ben aangesproken over de vorige inzending (van kunstenaarsduo Jos De Gruyter en Harald Thys), die ook een eervolle vermelding kreeg door de organisatie van de Biënnale.”

“Een platform voor de hele wereld, dat is niet niks”, maakt Frank Demaegd duidelijk. Hij vertegenwoordigt met Zeno X Gallery onder anderen Luc Tuymans en Dirk Braeckman. “Voor Tuymans heeft zijn deelname in 2001 echt een enorme impact gehad. En toen we het werk toonden van Mark Manders in het Nederlands Paviljoen hebben we daarna alle werken aan musea kunnen verkopen, zelfs aan het MoMA in New York. Ook Dirk Braeckman kreeg een boost in 2017.”

Maar hoe werkt dat dan? “Je moet er uitspringen”, stelt Demaegd. Dat doe je in eerste instantie met de kunst, maar ook door lunches, diners en feestjes te organiseren voor de juiste mensen. De Biënnale is geen beurs maar heel wat kunst is wel te koop, en dus worden galeriehouders regelmatig aangesproken door verzamelaars of musea. “Dan is het zaak om als galeriehouders onderling goede afspraken te maken, zodat er geen opbod ontstaat rond dezelfde kunstenaar.”