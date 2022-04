Verbod op houden van dieren voor vijftiger uit Bocholt: 425 dieren leefden in erbarmelijke omstandigheden

De politie kreeg vorige zomer een melding binnen dat de man 200 dieren in zijn woning hield en dat er sprake was van verwaarlozing. Maar tijdens de controle op 5 juli bleek dat de vijftiger ook veel dieren in zijn tuin hield, en dat ook die verwaarloosd waren. Het ging om meer dan 300 duiven, en tientallen konijnen, cavia's en kippen. Ze leefden in kleine en extreem vuile hokken. Er werden ook heel wat kadavers gevonden. Een aantal daarvan had de man in zijn GFT-container gedumpt. Zijn hond, een Mechelse herder, was vastgebonden aan een boom.