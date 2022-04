Politie Antwerpen betrapt bestuurder onder invloed van drugs tijdens controle reisbussen

“Dat soort controles gebeurt uiteraard vaker, maar door het recente zware ongeval op de E19 is er nu wel extra aandacht voor. Beide zaken kunnen niet los van elkaar gezien worden”, zegt Migom. Vorige week zondag gebeurde er een busongeval op de E19 in Schoten, waarbij 2 passagiers om het leven kwamen. Volgens de resultaten van een speekseltest had de chauffeur wellicht drugs gebruikt. “De ernstige resultaten van deze actie bewijzen dat het nodig is om er aandacht voor te hebben en de controles in de toekomst te herhalen”, besluit Willem Migom.