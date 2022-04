Vijfkleurig licht: vroegste vermelding van poollicht gevonden in oude Chinese teksten

Ze helpt wetenschappers modellen op te stellen van patronen in de veranderlijkheid van het ruimteweer en de zonne-activiteit, op tijdschalen die gaan van tientallen tot duizenden jaren.

Een betere kennis van die schommelingen kan op haar beurt de samenleving helpen zich beter voor te bereiden op toekomstige krachtige zonneuitbarstingen en de ontwrichting van de technologische infrastructuur die dergelijke uitbarstingen kunnen veroorzaken.

Deze vermelding in de Bamboe-annalen is nu de enige bekende historische verwijzing naar een gebeurtenis in verband met het ruimteweer die dateert van voor het Homerische Grote (Zonne-)Minimum, een periode tussen 810 en 740 v.C. van zeer lage zonneactiviteit. De auteurs verkiezen overigens de benaming Nieuw-Assyrische Grote Minimum vanwege de controverse rond de historiciteit en de data van Homerus.

De studie van Hayakawa en Van der Sluijs is gepubliceerd in Advances in Space Research. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Nagoya Universiteit.