Parktheaterfestival in Lokeren gaat voor derde jaar op rij niet door 

Vreemd is het wel, want terwijl de knaldrang groot is bij organisatoren en toeschouwers, roeit de stad met deze beslissing tegen de stroom in. "Als we nu zien hoe covid geëvolueerd is, is het misschien spijtig dat we toch niet organiseren", benadrukt schepen Van Hoorick. "Maar er is deze zomer al zeer veel te doen in Lokeren. Denk maar aan de Lokerse feesten en de Fonnefeesten."