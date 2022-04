Vrouw van 35 aangehouden in onderzoek naar verdacht overlijden in Erpe-Mere

Vorig weekend is het lichaam van een vrouw gevonden in een appartement in Bambrugge, bij Erpe-Mere. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen ging het om een verdacht overlijden. Het waren buren van de vrouw die in het appartement vlammen dachten te zien. Toen de brandweer er aankwam bleek dat enkele kaarsen aan het branden waren in het appartement. Toen is ook het lichaam van de jonge vrouw gevonden. Zij bleek niet de bewoonster van het huis te zijn.

Na het overlijden van de vrouw werd een wetsarts aangesteld die een autopsie moest uitvoeren. Het parket van Oost-Vlaanderen kan voorlopig niet meer informatie geven.