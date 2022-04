Na een maand stilstand kunnen werken aan station Gent-Sint-Pieters wellicht herstarten

Het weggepompte water zou via een leiding naar een beek aan de Blaarmeersen vloeien. Gents schepen van milieu Tine Heyse (Groen) kan zich vinden in nieuwe afspraken: "Het belangrijkste is dat er een maximaal lozingsdebiet is afgesproken, er zal niet meer water opgepompt worden dan strikt noodzakelijk. De lozing nu zal dichter bij de Leie gebeuren, wat ook positief is." Wat nog niet ideaal is volgens de schepen is dat retourbemaling niet kan. "Het opgepompte water onmiddellijk in de grond terugbrengen via infiltratieputten (retourbemaling) zou moeten gebeuren via een domein van de Hogeschool en die zag dat niet zitten. We laten het aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) om daarover te beslissen."

Schepen Heyse legt uit dat de stad Gent na de nieuwe afspraken een positief advies heeft gegeven voor een vergunning, maar de VMM heeft nog het laatste woord. Als die goedkeurt, kunnen de werken weer van start gaan.