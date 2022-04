Werken nieuw onthaalgebouw Rubenshuis in Antwerpen gaan van start

"Er worden grote silo's geleverd, een pomp, een menger voor cement, en een 30 meter lange bouwarm. Zo'n grote werken in het hartje van de binnenstad, is geen sinecure. Daarom gaan we voor een innovatieve aanpak: het cementmengsel wordt met een soort bruggetje, aan hoge druk boven de straat naar de werf toegeleid. Zo beperken we de overlast voor de buurt, en moet de straat maar kort afgesloten worden."