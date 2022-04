Werken nieuwe stadsboulevard in Machelen gestart

Vanaf vandaag is er daar enkel nog lokaal verkeer mogelijk. Wie de Kerklaan inrijdt, wordt via de Rittwegerlaan naar de Nijverheidsstraat richting Vilvoordelaan geleid. Na de heraanleg zal het verkeer komende van de Woluwelaan enkel nog richting de Schaarbeeklei mogen rijden in het eerste gedeelte. Er komt ook een tonnagebeperking. In het andere gedeelte, vanaf de Rittwegerlaan, zal het verkeer wel nog in twee richtingen door kunnen.

Volgens de planning zou de stadsboulevard tegen het bouwverlof klaar moeten zijn. Al is de schepen voorzichtig: "Onder voorbehoud dat er geen vertragingen opduiken uiteraard want de Kerklaan is als het ware een snelweg vol nutsvoorzieningen. Daar zijn de laatste maanden al veel werken aan gebeurd en je weet nooit dat er nog iets opduikt.”

De kosten van de werken bedragen 1,5 miljoen euro, grotendeels gesubsidieerd door de federale overheid.