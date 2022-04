Zeker zes doden en tiental gewonden bij bomaanslagen tegen jongensscholen in Afghanistan

Wat we weten is dat er ontploffingen zijn geweest in twee middelbare scholen op enkele kilometer van elkaar in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Volgens de politie zijn er in een van die scholen zes doden gevallen. Onder hen zouden ook scholieren zijn. Er is ook sprake van 17 gewonden en een aantal onder hen zouden in kritische toestand zijn. Over de andere school zijn geen gegevens over slachtoffers bekend.