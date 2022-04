Oekraïense president Zelenski: "De slag om de Donbas is ingezet, deze strijd zijn Russen al lang aan het voorbereiden"

De Donbas?

De regio (grijs gekleurd op de kaart hieronder) behelst de provincies Donetsk en Loegansk, in het oosten van Oekraïne, waar al jaren een oorlog woedt met pro-Russische rebellen. Die rebellen riepen in 2014 de onafhankelijkheid uit met een zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Loegansk (rood gearceerd op de kaart hieronder).



In het zuiden van Donetsk ligt ook de belangrijke havenstad Marioepol die al wekenlang zwaar bestookt wordt. "Marioepol bestaat niet meer, de situatie daar is hartverscheurend", vertelde gisteren de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitri Koeleba nog in een interview met de Amerikaanse zender CBS.