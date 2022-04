Zuid-Afrika zet meer dan 10.000 troepen in na overstromingen waarbij meer dan 400 doden zijn gevallen

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft gisteravond de nationale ramptoestand afgekondigd na de verwoestende overstromingen in het land. Daarbij vielen zeker 443 doden, terwijl nog tientallen mensen vermist zijn. Zowel het leger als de politie zijn betrokken bij de zoekacties naar vermisten. Het leger wordt nu ook ingezet voor opruim- en herstellingswerken en het transport van goederen in de provincie. Een aantal regio’s zitten al een week zonder water en elektriciteit. Sommige gemeenschappen zijn ook volledig afgesneden, omdat wegen en bruggen zijn ingestort. Ook meer dan 300 scholen en enkele gezondheidsfaciliteiten zijn beschadigd.

"De regering is afgelopen nacht in een speciale zitting bijeengekomen en heeft besloten om de ramptoestand uit te roepen", zei Ramaphosa in een televisietoespraak. Hij noemde de overstromingen een "humanitaire ramp".

Overstromingen in kustprovincie KwaZoeloe-Natal

Kritiek van inwoners

De premier van KwaZoeloe-Natal, Sihle Zikalala, zei dat bijna 4.000 huizen werden verwoest en meer dan 8.000 beschadigd. Vooral in de regio rond de stad Durban zijn de huizen zwaar getroffen. Volgens de president zijn "zo’n 40.000 mensen hun levens verwoest" door de modderstromen. De president zei dat er kosten noch moeite zullen gespaard worden om de infrastructuur te herstellen en alle getroffen families te helpen.



Maar er is ook kritiek te horen van de inwoners, die onder meer vinden dat ze te laat op de hoogte werden gebracht van de zware regenval en kans op overstromingen. Ook de infrastructuur werd, na de overstromingen van 2019 in dezefde provincie waarbij 85 mensen omkwamen, niet genoeg verbeterd.

75 procent van gemiddelde regenval op een dag

De overstromingen zijn veroorzaakt door ongewoon zware regenval, waardoor er verscheidene aardverschuivingen plaatsvonden. Intussen is de minder regen en worden geen bijkomende overstromingen verwacht.



Volgens wetenschappers draagt de klimaatopwarming bij aan het vaker voorkomen van deze extreme weersfenomenen. Zo was de regen van afgelopen maandag gelijk aan ongeveer 75 procent van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in Zuid-Afrika.

Bekijk hier de schade na de overstromingen aan de oostkust van Zuid-Afrika:

