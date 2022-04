Zuivelfabriek Olympia in Herne overgenomen door Nederlandse groep

Olympia in Herfelingen is nochtans één van de grootste leveranciers van zuivelproducten aan grootwarenhuizen. Zo heeft het familiebedrijf 169 melkleveranciers, goed voor bijna 70 miljoen liter melk. En toch komt er een einde aan het Pajotse succesverhaal. Want Olympia wordt onderdeel van de Nederlanse zuivelgroep Royal A-ware. Die belooft dat er niets zal veranderen, integendeel. "De samenwerking met Olympia is voor Royal A-ware een aanvulling op de bestaande activiteiten in België en moet een basis creëren voor verdere groei", zegt CEO Jan Anker. "De zuivelproducten die Olympia in Herfelingen produceert, zijn van oudsher een begrip in België en staan bekend om de goede kwaliteit."

Aan bestaande afspraken en voorwaarden voor medewerkers en leveranciers van Olympia wordt niet geraakt, belooft het bedrijf. Olympia heeft 188 vaste medewerkers in dienst, en ook nog een 30-tal tijdelijke. Het bedrijf jaarlijks een omzet van 95 miljoen euro.