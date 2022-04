'Zwart' kruispunt in Oostakker wordt 4 jaar na dodelijk fietsongeval heraangelegd

De moeder van Nikita, Kathy Deweweire, is blij dat het kruispunt heraangelegd wordt, maar heeft er een dubbel gevoel bij. "We zijn de minister dankbaar dat ze zich inzet voor de verkeersveiligheid. Maar anderzijds, als de werken vroeger waren uitgevoerd, -er waren al plannen in 2002- dan was Nikita nog bij ons geweest en hadden we hier niet moeten staan." Ze verwijst ook naar de toespraak van minister Peeters, die zei dat verkeersveiligheid niet alleen een kwestie van infrastructuur is. "Pas als iedereen zich ook aan de verkeersregels houdt zal het veiliger zijn."