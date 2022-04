Nieuw politiereglement door Ros Beiaardommegang in Dendermonde: "Milder voor de Aalsterse Ajuinen"

Burgemeester Buyse vindt dat met het nieuwe reglement de stad toleranter is geworden ten opzichte van de Aalstenaars: "We zijn iets milder geworden. Eerder zeiden we dat ajuinen uitzonderlijk mochten komen in uiterst verdunde vorm. Maar we zijn wat milder geworden want de Ajuinenstad heeft ook al wat misérie gehad met de afgelasting van het carnaval tijdens corona. Dus zeggen we: kom eens naar een mooi feest in jullie buurstad, je bent er welkom."