Ryanair schrapt meerdere vluchten vanop Zaventem en Charleroi tijdens komend stakingsweekend

Alle getroffen klanten zullen een e-mail ontvangen. Zij kunnen kiezen om hun vlucht te verplaatsen of hun geld terug te vragen. Ryanair raadt al zijn klanten aan de status van hun vlucht op te volgen via de Ryanair-app. "Deze verstoringen zijn volledig buiten onze controle en we bieden onze oprechte excuses aan voor het veroorzaakte ongemak", staat er nog op de website.