Bedrijf uit Baarle-Hertog vindt personeel dankzij gratis koffiekoeken

Q-Lite in Baarle Hertog, een bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale displays, zoals bijv. grote schermen of scoreborden in stadions was op zoek naar 10 technische talenten en softwareontwikkelaars. En die hebben ze gevonden dankzij het uitdelen van 1.750 gratis koffiekoeken bij verschillende bakkers in de Kempen, met een eetbare tekst erop "Kom je lekker bij ons werken? (lees verder onder foto)