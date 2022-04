BEKIJK: Inlineskater rijdt op brugboog van Theunisbrug aan het Sportpaleis in Merksem

De Gentenaar plaatste de beelden op sociale media. De politie hoopt nu dat zijn volgers de stunt niet nadoen. “Als ze dit kopiëren, brengen ze zichzelf in groot gevaar.” De Antwerpse politie waarschuwt dan ook iedereen die zulke stunts wil uitvoeren. “Als we je betrappen, krijg je een boete. En het is niet de boete die je moet afschrikken, maar het ongelofelijke gevaar.”

De Antwerpse politie gaat verder geen actie ondernemen tegen de stunt van de Gentse inlineskater. “Op basis van de beelden kunnen we geen actie ondernemen. Ons wijkteam gaat wel een extra oogje in het zeil houden, als er mensen dit ook willen doen. Maar we hopen dat het niet gebeurt.”