Scholen in de mijncité van Beringen in de kijker tijdens jaarlijkse erfgoeddag

De erfgoedvereniging Citévolk Spreekt uit Beringen-Mijn zat eerst met de handen in het haar toen ze hoorden dat de erfgoeddag rond het schoolverleden zou draaien. Want een eerste zoektocht naar foto's van de drie scholen - RMS, TIKB en Paul Gerard - die het leven in Beringen-Mijn bepaalden, leverde aanvankelijk nauwelijks iets op.

Het archief van de Beringse mijnschool TIKB verhuisde naar de mijnschool Houthalen-Helchteren, maar raakte daar spoorloos. Ook van de gewezen rijksschool RMS werden er aanvankelijk maar enkele foto's gevonden tot een oud-leerkracht met zijn eigen archief op de proppen kwam.