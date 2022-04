Beveren wil de bouw van veel nieuwe appartementen tegengaan

"Wij zijn er helemaal niet tegen dat er appartementen worden gebouwd", verduidelijkt schepen Boudewijn Vlegels. "Maar er moet wel plaats voor zijn", klinkt het. Ze willen verdichten en we willen ook meer open ruimte op vraag van de bevolking. "We willen zoveel mogelijk open ruimte behouden in dit klein stedelijk gebied. Want door de ligging aan de haven van Antwerpen is hier veel tewerkstelling. Dat zorgt ook voor mensen die dicht bij hun werk willen wonen."