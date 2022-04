Boortmeerbeekse deelgemeente Hever maakte eeuwenlang deel uit van Heerlijkheid Mechelen

De Boortmeerbeekse deelgemeente Hever behoorde in het verleden al tot de stad Mechelen. “We moeten even terug in de tijd gaan. Vroeger was het grondgebied van België een lappendeken van verschillende staatjes, zoals het graafschap Brabant, het graafschap Vlaanderen, het Hertogdom Luxemburg, noem maar op. En daartussen zat de Heerlijkheid Mechelen, waaronder ook Hever”, vertelt historicus Vincenzo De Meulenaere.