Burgemeester Zemst (N-VA) legt eed af in Vlaams Parlement als opvolger Lorin Parys

Veerle Geerinckx krijgt er een heel takenpakket bij. Want als volksvertegenwoordiger zal ze zetelen in de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, de commissie Brussel en de Vlaamse Rand, Dierenwelzijn, de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed en de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Toch ziet ze haar nieuwe taak helemaal zitten. "Ik ga met met veel enthousiasme aan de slag om de Vlaming te vertegenwoordigen. Corona bracht woelige tijden met zich mee, voelbaar in elke vezel van de maatschappij. In het Vlaams Parlement wil ik me inzetten om de gevolgen ervan aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het mentaal welzijn van jongeren", aldus Geerinckx.

Daarnaast kijkt de nieuwe volksvertegenwoordiger ook erg uit om te zetelen in de comissie Wonen en Onroerend Erfgoed. "Door mijn expertise als architect zal ik me daar als een vis in het water voelen."