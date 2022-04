Buurgemeente Zemst wil fusioneren met Boortmeerbeek: "Er zijn nu al samenwerkingen"

Zemst zou een betere partner zijn voor Boortmeerbeek dan Mechelen. Die opvallende uitspraak doet burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx op Radio 2 in Vlaams-Brabant. "Een fusie kan zeker een mooie gedachte zijn, maar je moet dan zoeken naar partners die een gelijkaardig beleid voeren. Voor ons zou het bijvoorbeeld niet interessant zijn om samen te werken met een stad als Mechelen die tien keer zo groot is. Want dan zijn je beleidslijnen compleet anders. Zelf zou ik het dus niet gedaan hebben. Ik zou eerder Boortmeerbeek de hand uitreiken om te kiezen voor gelijkwaardige partners zoals Zemst. Onze politiezones werken nu al bijvoorbeeld samen. Ik denk dat het slimmer is om te fusioneren met mensen die hetzelfde beleid voeren, dan met een stad die je als het ware opeet."