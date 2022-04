Buurtbewoners Hoevenzavellaan in Genk boos na derde ongeval op enkele dagen tijd: hoog tijd voor maatregelen

Buurtbewoners komen al jaren op voor een veiligere weg. "We weten dat dat niet van vandaag op morgen gaat", zegt Gianmario, "maar we richten ons nu naar minister Lydia Peeters. Ze is na het laatste dodelijk ongeval met ons komen praten, in december, ze heeft ons enkele dingen beloofd, maar daar is ze maar voor een stuk aan tegemoet gekomen."