Buurtbewoners juichen plannen voor groot batterijpark van RWE in Dilsen-Stokkem toe

RWE heeft een perceel van 12 hectare op het industrieterrein van Rotem in zijn bezit, vlakbij het kanaal. Op een deel daarvan komt nu een batterijpark, met een vermogen van 200 megawatt. "In de plannen worden ook de nodige veiligheidsmaatregelen genomen", zegt Jo Mortier van RWE. "De verhalen van uitgebrande Tesla's zijn echt niet aan de orde. We hebben een monitoringssysteem. Oververhitting en rookontwikkeling kunnen zo vroegtijdig worden opgespoord. We kunnen dan meteen ingrijpen met een geïntegreerd blussysteem. Dus we kunnen al blussen, nog voor de brandweer er is."

Het Duitse energiebedrijf heeft de vergunning voor het batterijpark in Dilsen-Stokkem vorige week ingediend. Het hoopt in 2024 te kunnen starten met de bouw.