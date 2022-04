Bakkers moeten broodprijs verhogen, maar zal die na de crisis weer dalen? "Dat moet toch het doel zijn"

Niet alleen bakkers rekenen hun extra kosten door. Sinds gisteren verspreiden de huis-aan-huisverkopers van de diepvriesproducten van Bofrost een brief over een extra vergoeding. Vanaf 5 mei zal het bedrijf tijdelijk anderhalve euro extra vragen per levering. n de brief (foto onder) zegt Luc Van Herck, de Belgische bestuurder van Bofrost, dat de prijzen in de catalogus voorlopig onveranderd blijven, maar dat deze maatregel noodzakelijk is en dat hij hoopt op begrip van de klanten.