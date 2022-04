Dokter Luc Colemont geeft in Bilzen voor de 600e keer een lezing over darmkanker: "Een passie, een missie, een roeping en een beroep"

De boodschap die Luc Colemont telkens mee geeft, is in zijn eigen woorden "poepsimpel" en luidt "Doe de test". Het gaat dan om de test die elke Vlaming tussen 50 en 74 jaar om de 2 jaar gratis kan laten uitvoeren in het kader van een grootschalig bevolkingsonderzoek. Of om een zelftest die je voor weinig geld bij de apotheek kan halen. "Dankzij die test kan darmkanker vroegtijdig opgespoord en behandeld worden", zegt dokter Colemont. "En dat is meteen ook het goede nieuws. Als je darmkanker vroegtijdig opspoort, is de kans op genezing meer dan 90 procent".