Drie vrachtwagens betrokken bij kop-staartaanrijding op E313 in Ranst

Rond half twee vanmiddag reden drie vrachtwagens tegen elkaar op de E313 in Ranst in de richting van Antwerpen. De kop-staartaanrijding gebeurde in de file naar aanleiding van de bouw van een nieuwe brug in Wommelgem.

Een bestuurder raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee vrachtwagens werden weggetakeld. Door het ongeval zijn de rechterrijstrook en de busstrook versperd. Ook de brandweer is ter plaatse voor het reinigen van de baan.