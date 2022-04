Fotoshoot voor baby's op waterlelies in Plantentuin Meise op 45 minuten uitverkocht

De foto's van baby's op de bladeren van de reuzewaterlelies worden elk jaar populairder. Daarom dat de Plantentuin Meise deze keer geen drie maar vijf dagen voorziet. De 420 plekjes waren vanochtend op maar liefst 45 minuten uitverkocht. Manon Van Hoye van de Plantentuin Meise: "We waren nieuwsgierig hoe de verkoop zou gaan, want we hebben op zich niet veel promotie gemaakt. Maar we weten dat die fotoshoot ongelofelijk populair is bij jonge ouders. Het is een unieke foto die maar een paar maanden per jaar kan gemaakt worden. De waterlelies bij ons zijn namelijk maar van begin juni tot eind augustus zo groot. Daarna verkleinen ze weer. Want we kweken die in de winter als éénjarigen. Het zijn heel sterke bloemen. Want op een paar maanden tijd groeien ze van een klein kiemplantje tot een plant met een doorsnede van anderhalve meter."