Fusie Boortmeerbeek en Mechelen: ook Muizen hoorde ooit bij Brabant, maar is in jaren 70 bij Antwerpen gevoegd

In 2025 wordt Boortmeerbeek een disctrict van Mechelen. Daarmee wordt de gemeente niet alleen een deel van de stad, maar ook van de provincie Antwerpen. Een scenario dat een belletje doet rinkelen bij de inwoners van Muizen. Ook die gemeente, waar dierenpark Planckendael gelegen is, behoorde ooit tot Brabant. Maar is intussen al meer dan 40 jaar deel van Antwerpen.

Een voorbijganger met hondje vertelt dat hij in de Berkenlaan woont in Muizen, op de grens met Boortmeerbeek, en voorlopig dus nog Vlaams-Brabant. "Voor mij maakt dat niet zoveel uit. Of ik nu in Antwerpen of Vlaams-Brabant woon. Alleen moeten we nu voor alles naar de stad. Dat was vroeger makkelijker. Als je dan een nieuw paspoort nodig had, kon je naar het gemeentehuis van Muizen. Maar er zijn ook voordelen. Sinds we onder Mechelen vallen zijn de straten veel properder. Dat is een verschil met Boortmeerbeek dat bij Vlaams-Brabant hoort."