Europese gasprijzen lijken te stabiliseren, maar op je factuur zal je dat niet meteen merken

De stijgende prijzen betekenen niet noodzakelijk dat je een hoger voorschot moet betalen. Die verrekening gebeurt pas op het einde, in de jaarfactuur. Het goede nieuws daar is dat het tweede kwartaal (april, mei en juni) in het totale jaarverbruik niet heel zwaar doorweegt. Het verbruik ligt immers veel lager dan in de winter. Meer over hoe je eindafrekening berekend wordt, lees je in dit artikel.