Gentse kunstenaar renoveert woningen van kwetsbare mensen met recuperatiemateriaal

Pieters interesse om materialen te hergebruiken is er al lang: “Van kindsbeen af voel ik dat de wegwerpmaatschappij waarin we leven verkeerd is en dat we er iets aan moeten veranderen. Het wringt bij mij dat veel mensen de waarde niet zien van de materialen die ze weggooien”, zegt hij.

In 2019 werkte Pieter als sociaal-cultureel werker in de laatste Rabottoren om er de overgebleven bewoners te helpen verhuizen. Met de achtergelaten meubels en spullen van de 200 bewoners maakten ze kunstvoorwerpen die hun dagelijkse leven verbeeldde. “Dat was een project waarbij we twee jaar lang een residentie hadden in die toren. Met een deel van de achtergebleven spullen hebben we kunstvoorwerpen gemaakt, een ander deel hebben we gerecycleerd. Zo goed als alles heeft een nieuwe bestemming gekregen, zowat 90% ervan is weg.”