Gentse sluikstortberg daalt, het aantal meldingen erover stijgt: "Positieve trend, maar we blijven de strijd aangaan"

Sluikstort is een oud zeer in Gent, maar na een stijging van 10 procent de jongste 3 jaar, is er nu een daling in het gewicht opgehaald. "Dat is een positieve trend, maar we zijn er nog lang niet", zegt schepen voor Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen). Hij vindt het alvast hoopgevend om te zien dat steeds meer Gentenaars zich betrokken voelen: "Het aantal meldingen dat we binnenkregen over sluikstort is gestegen met 12 procent. Dat betekent dat Gentenaars zélf willen dat de stad properder wordt. We zien dat ook bij de Propere Pierkes." Dat zijn vrijwilligers die zelf afval verzamelen, vooral zwerfvuil. Ze krijgen daarvoor ondersteuning van afvalintercommunale Ivago.