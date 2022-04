Hasseltse ambachtelijke jeneverstoker breidt gevoelig uit: “Binnenkort kunnen we jenever ideaal bewaren”

Jeneverstoker Olivier Vanderlinden is 5 jaar geleden begonnen met jenever maken. Toen voorspelde hij al dat de opslag van 400 liter veel te krap zou zijn. “Ik produceer elk jaar ongeveer 6.000 flessen”, vertelt hij trots. “Maar dat gebeurde niet in ideale omstandigheden.” Door de accijnswetgeving mogen de vaten maar 2 keer per jaar geopend worden, en dan vervliegt de alcohol. “In de nieuwe opslagplaats kunnen we ideale omstandigheden creëren om dat tegen te gaan”, voegt hij eraan toe.