Het gerecht houdt reconstructie van vrouw die haar partner in de buik stak op Valentijnsdag in Veurne

In Veurne werd deze middag een reconstructie van een steekpartij gehouden. Een vrouw van 36 jaar stak op Valentijnsdag haar partner met een mes in de buik. De man was niet in levensgevaar en mocht het ziekenhuis al snel verlaten. Omdat er tegenstrijdigheden in hun verhalen zitten, heeft het parket beslist om een reconstructie te houden. Er werd ook een rode tent geplaatst en de kwam politie ter plaatse om bijstand te verlenen bij de reconstructie in opdracht van de onderzoeksrechter in Veurne.

Het verkeer mocht er niet door en pottenkijkers werden uit de buurt gehouden. De vrouw zit sinds de feiten in de gevangenis.