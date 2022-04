Ideale dag voor de Buitenspeeldag: overal in Vlaanderen activiteiten om kinderen en jongeren buiten te krijgen

Wingene is een West-Vlaamse gemeente van 15.000 inwoners waarvan 4.000 kinderen, wat toch al bijna een derde is: "We verwachten een 500-tal kinderen in ons sportpark." Dat is een mooi aantal, vindt de schepen. Zeker na 2 coronajaren: "In 2020 is de Buitenspeeldag niet kunnen doorgaan, en in 2021 was het een afgeslankte versie op de plaatselijke speelpleintjes."