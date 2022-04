Hogeschool UCLL en KRC Genk werken samen om jong talent te versterken

Om de jeugdopleiding verder te optimaliseren werkt de jeugdacademie sinds dit seizoen samen met Hogeschool UCLL. Derdejaarsstudenten Lichamelijke Opvoeding van de lerarenopleiding worden ingeschakeld in de jeugdwerking van KRC Genk als deel van hun stage en/of bachelorproef. Er wordt gefocust op bewegingsvaardigheden, maar ook op levensstijl. Student Jeroen Peeters houdt zich met dat laatste bezig: "We zijn gestart met een vragenlijst, en uit die lijst halen we opvallende kenmerken waarmee we aan de slag gaan." Er worden workshops georganiseerd rond slaap, voeding, zich scherp stellen voor een wedstrijd. "We proberen ons steentje bij te dragen door spelers te inspireren, want levensstijl kan de prestaties verbeteren."