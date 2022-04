Amerikaan zit 32 jaar onterecht in de cel voor moord, vergoeding van 1,4 miljoen euro in het verschiet

In de VS is Joaquin Ciria (61) vrijgesproken nadat hij 32 jaar onschuldig in de cel heeft gezeten voor de moord op een vriend. Normaal mag hij nog deze week de gevangenis verlaten. “Dit is geweldig”, reageert zijn zoon Pedro, die zes weken oud was toen zijn vader werd gearresteerd. Er wacht Ciria een vergoeding van ruim 1,4 miljoen euro.