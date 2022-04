Acteur Johnny Depp in rechtszaak over huiselijk geweld: "Mijn doel is de waarheid"

Later zal ook Amber Heard zelf het woord nemen. En via videoverbinding zullen ook allerlei bekende mensen nog getuigen, onder wie zakenman Elon Musk, met wie Heard na haar huwelijk met Depp een tijdje een relatie had. Een uitspraak wordt over enkele weken verwacht.

Twee jaar geleden vochten Johnny Depp en Amber Heard al eens een proces wegens smaad uit voor de rechtbank. Depp had toen een klacht ingediend tegen de Britse krant The Sun, die hem ervan beschuldigde een "wife beater" te zijn, iemand die zijn vrouw in elkaar slaat. Depp verloor dat proces.

Depp en Heard kregen een relatie in 2012. In februari 2015 stapten ze in het huwelijksbootje, maar in mei 2016 vroeg Heard de echtscheiding aan vanwege huiselijk geweld. De beschuldigingen kostten Depp onder meer zijn rol als slechterik in de derde Fantastic Beasts-film.