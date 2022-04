Knal blaast raam voor een stuk naar buiten in Wilrijk

De feiten deden zich voor op de tweede verdieping van een klein appartementsgebouw. "Het lijkt erop dat het veel erger had kunnen aflopen", vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Een man was aan het koken en heeft daarbij op één of andere manier een knal veroorzaakt. Die heeft schade aangericht tot in de woonkamer. Gelukkig is de man ongedeerd gebleven, net als zijn partner en drie kinderen". De man is wel naar het ziekenhuis gebracht omdat hij erg onder de indruk was van de knal. De oorzaak wordt nu verder onderzocht. Het raam hing een stuk uit de gevel en is intussen gestut. Een ingenieur van de stad kwam ter plaatse om de stabiliteit van het gebouw te onderzoeken. Het gezin van het getroffen appartement wordt nu elders opgevangen. Voor de andere appartementen is er geen gevaar.